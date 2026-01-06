Haberler

Denizli Nikfer Kayak Merkezi'nde yoğunluk erken başladı

Güncelleme:
Yeterli kar yağışının olmamasından dolayı sezonu açamayan Denizli Nikfer Kayak Merkezi, hafta sonları ziyaretçilerle dolup taşıyor. Aileler manzaranın keyfini çıkarırken, çocuklar kar topu oynayıp kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Denizli Nikfer Kayak Merkezi, yeterli kar yağışının olmaması nedeniyle henüz sezonu açamadı. Kayak merkezi, kayak ve kış sporları için gerekli kar kalınlığına uluşamamasına rağmen hafta sonları eğlenmek ve manzaranın tadını çıkartmak isteyen ailelerin akınına uğruyor.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Denizli Nikfer Kayak Merkezi, yeterli kar yağışının olmaması nedeniyle henüz sezonu açamadı. Sezonun başlamamasına rağmen Nikfer Kayak Merkezi, özellikle hafta sonları ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Bölgeye gelen vatandaşlar manzaranın keyfini çıkarırken, çocuklar da kar topu oynayarak ve kızaklarla kayarak eğlenceli anlar geçiriyor.

Dalaman'dan karda eğlenmek için Denizli Nikfer Kayak Merkezi'ne geldiklerini belirten Filiz Güneş, "Dalaman'dan geldik buraya ama kayak merkezi sosyal tesisleri kapalı çıktı. Yol kenarlarında eğlenmeye çalışıyoruz. Burada birazcık çocukları eğlendirip gideceğiz artık. Yani şu an yol kenarında olmamıza rağmen yine güzel. Kar kalınlığı gerçekten geçen yıllara göre çok az. Beş yıl önce gelmiştim ben buraya. Beş yıl önce daha çok kar vardı bu zamanlarda. Zaten çocukları eğlendirmek için geldik. Tesislerin kapalı olmasına rağmen buradaki yamaçlardan kızaklarla kayarak, kar topu oynayarak onlar da keyifli zaman geçiyorlar" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
