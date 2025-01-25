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Denizli İl Müftüsü'nden Miraç Kandili Mesajı

Denizli İl Müftüsü'nden Miraç Kandili Mesajı
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Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuk, Miraç Kandili vesilesiyle yayımladığı mesajında, İslam beldelerinin işgaline karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuk, Miraç Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, "Basiretsizlerden, vicdansızlardan, zalimlerden yana asla taraf olmayalım. Kudüs'ü ve İslam beldelerini işgale yeltenenlere, ıslah adı altında yeryüzünü ifsat edenlere fırsat vermemesi için bu gecede Cenab-ı Hakka yalvaralım" dedi.

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuk, Miraç Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda İslam dininde Hicri takvimi esas alan beş önemli gece bulunduğunu belirtti. . Üç ayların ilki olarak kabul gören Recep ayının 27.gecesi Miraç kandili olarak kutlanıldığını belirten mesajda, "İslam dininde Hicri takvimi esas alan beş önemli gece bulunmaktadır. Üç ayların ilki olarak kabul gören Recep ayının 27.gecesi Miraç kandili olarak kutlanmaktadır. Miraç kelimesi, sözlükte "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandilini bu yıl 26 Ocak Pazar günü idrak edeceğiz. Geliniz, bir an önce ümmet olma bilinciyle iman kardeşliğimizi gözden geçirelim. İçinde bulunduğumuz zorluklardan, acılardan, mahrumiyetlerden kurtulabilmek için her birimiz gücümüz nispetinde çalışalım. Yeryüzündeki bütün mazlum kardeşlerimizin acısını yüreğinde hisseden ve onlara yardım için maddi-manevi varlığını seferber eden samimi Müslümanlar olmaya gayret gösterelim. Basiretsizlerden, vicdansızlardan, zalimlerden yana asla taraf olmayalım. Kudüs'ü ve İslam beldelerini işgale yeltenenlere, ıslah adı altında yeryüzünü ifsat edenlere fırsat vermemesi için bu gecede Cenab-ı Hakka yalvaralım. Allaha kullukta en yüce değerleri simgeleyen Miraç Gecesinin, Mescidi Aksanın özgürlüğüne, Gazze, Doğu Türkistan ve tüm dünyada zulüm gören kardeşlerimizin kurtuluşuna, Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesine ve insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyor, Bütün İslam aleminin Miraç Gecesini tebrik ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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