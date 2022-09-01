Denizli haber... Merkezefendi Belediyesi'nden Sevindik Mahallesi'nde Üstyapı Çalışması

Merkezefendi Belediyesi, Sevindik Mahallesi'nde üstyapı çalışmalarına başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sevindik Mahallemizde bugün itibariyle üstyapı çalışmalarına başladık, hepimize hayırlı olsun" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, altyapısı tamamlanan Sevindik Mahallesi'nde üstyapı çalışmalarına başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çalışmaların başladığı Sevindik Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte incelemelerde bulundu.

Sevindik Mahallesi'ndeki çalışmalar kapsamında 135 bin metrekare parke taşı, 40 bin metre uzunluğunda bordür taşı döşemesi, 45 bin metrekare sıcak asfalt serimi, 95 bin metreküp kazı ve 9 bin metreküp beton dökme işlemleri yapılacak. Ayrıca mahallede bulunan elektrik kabloları da yer altına alınacak ve yeni aydınlatma direkleri dikilecek.

"ÇALIŞMALAR EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Sevindik Mahallesi'nin çehresini değiştireceklerini belirterek, "Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemize yeni yollar kazandırıyor, üstyapı çalışmalarıyla yollarımızı yeniliyoruz. Bizim için önemli olan hemşehrilerimizin ilçemizde sorunsuz, konforlu ve rahat bir şekilde yaşaması ve ulaşımını sağlamasıdır. Bu doğrultuda Sevindik Mahallemizde üstyapı çalışmalarımızı başlattık. Ekiplerimiz, mahallemize yakışacak görünümü sağlamak için canla başla çalışmaya başladı. Merkezefendili hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.