Denizli Gençlik Merkezi müdürü değişti

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Denizli Gençlik Merkezi'nde görev değişimi yaşandı. Uzun yıllardır Denizli Gençlik Merkezi müdürü olarak görev yapan Mustafa Yılmaz görevinden istifa etti. Mustafa Yılmaz'ın istifası üzerine yerine Ömer Yasin Kocalar atandı. - DENİZLİ