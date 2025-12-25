Haberler

Denizli Gençlik Merkezi müdürü değişti

Denizli Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Yılmaz görevinden istifa etti, yerine Ömer Yasin Kocalar atandı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Denizli Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Yılmaz'ın görevinden istifa etmesi üzerine yerine Ömer Yasin Kocalar atandı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Denizli Gençlik Merkezi'nde görev değişimi yaşandı. Uzun yıllardır Denizli Gençlik Merkezi müdürü olarak görev yapan Mustafa Yılmaz görevinden istifa etti. Mustafa Yılmaz'ın istifası üzerine yerine Ömer Yasin Kocalar atandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
