Üye Girişi
Haberler
Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor
Milyonların gözü dakikalar sonra yapılacak açıklamada
BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
Esad'ın devrilmesinin ardından kaç Suriyeli ülkesine döndü?
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler

Denizli'de Regaib Kandili Mevlit Programı Düzenlendi

Denizli'de Regaib Kandili Mevlit Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de Regaib Kandili nedeniyle Delikliçınar Yeni Camide gerçekleştirilen mevlit programında Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu, üç ayların önemine vurgu yaptı ve dua etti.

Denizli'de Regaib Kandili nedeniyle Delikliçınar Yeni Camide mevlit programı gerçekleştirildi. Program Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun yaptığı dua ile sona erdi.

Denizli'de üç ayların başlangıcı Regaib Kandili nedeniyle il müftülüğü tarafından Delikliçınar Yeni Camide mevlit programı gerçekleştirildi. Yatsı namazından önce başlayan programda Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu vaaz verdi. Müftü Pamuklu, "Bu yıl itibariyle 2025 yılının ilk günleri aynı zamanda üç ayların da başlangıcına tevafuk etmektedir. Zamanı değerli kılmanın en güzel örneklerinden biri olan duayı, namazı, orucu ve Regaib gecesini bu yıl peş peşe hep birlikte yaşıyoruz. Allah-u Teala, mekanlar içinde mukaddes mekanlar; zamanlar içinde de mukaddes zamanlar yaratmıştır. İşte o mukaddes zamanlardan biri de üç aylar diye bilinen; Receb, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Üç ayların faziletine dair Peygamberimizden nakledilen rivayetlerin yanı sıra dini kültürümüzde özel bir yeri olan Reğaib, Mi'rac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması üç ayların önemini daha da artırmıştır. Peygamber Efendimiz bu ayların başlaması ile şu şeklinde dua eder ve nafile oruç tutardı. 'Allah'ım, bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır' demek, içinde bulunduğumuz Recep ayı, bizi Ramazana hazırlayan bir mevsimin-programın ilk adımı olmaktadır. Kameri aylarının yedincisi olan Receb, haram aylardan olmakla beraber aynı zamanda üç ayların ilkidir. Üç aylar, Rahman olan Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı aylardır. Dinimizde ayrı bir değeri olan üç ayların, kişide insani özelliklerin olgunlaşmasında ve iradenin kontrol altına alınmasında rolü büyüktür. Üç aylar sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak etme, akrabayı gözetme şeklinde ikram ve ihsanı ihtiyaç sahibiyle buluşturma günlerdir. Hatalarımızı gözden geçirmenin en güzel fırsatlarından biri de bu gecelerdir. Bu aylar Rabbimizin bizlerden istediği Nasuh tevbesi için en ideal zamanlardır' dedi.

Yatsı namazının ardından Kuran'ı Kerim okundu, ilahi gurubu tarafından ilahiler seslendirildi. Kandil programı Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun yaptığı dua ile sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

En düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor
img

Ülkenin en gizemli kayıp vakasıydı! 52 yıl sonra gelen mucize
img

Ferdi Tayfur hakkında söyledikleri yeniden gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın yemin töreni öncesi Meksika'dan binlerce göçmen daha yollara düştü
Binler sınıra doğru yürüyüşe geçti! 20 Ocak'tan önce ülkeye girecekler
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye koştu! Bir isim ise herkesin dikkatini çekti
Ferdi Tayfur için hastanenin önüne geldi! Herkes ona baktı
Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu
İsrail'in kalbini gece yarısı bir kez daha vurdular
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı

Son Dakika Haberleri

Sergen Yalçın, Rizespor-Beşiktaş maçında olacak mı? Sergen Yalçın takımın başına ne zaman geçecek? En düşük, en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları kaç TL? MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI! TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı kaç oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI! Emekli maaş zammı ne oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI! Memur maaş zammı ne oldu? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? TÜİK Aralık enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman? Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? FERDİ TAYFUR KİMDİR? Ferdi Tayfur kaç yaşında öldü ve hastalığı nedir? Bu hafta sonu maç var mı? Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman? Ferdi Tayfur cenaze töreni ne zaman? Ferdi Tayfur nereye defnedilecektir? TÜİK Ocak ayı kira artış oranı ne oldu? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.