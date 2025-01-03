Denizli'de Regaib Kandili Mevlit Programı Düzenlendi

Denizli'de Regaib Kandili nedeniyle Delikliçınar Yeni Camide mevlit programı gerçekleştirildi. Program Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun yaptığı dua ile sona erdi.

Denizli'de üç ayların başlangıcı Regaib Kandili nedeniyle il müftülüğü tarafından Delikliçınar Yeni Camide mevlit programı gerçekleştirildi. Yatsı namazından önce başlayan programda Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu vaaz verdi. Müftü Pamuklu, "Bu yıl itibariyle 2025 yılının ilk günleri aynı zamanda üç ayların da başlangıcına tevafuk etmektedir. Zamanı değerli kılmanın en güzel örneklerinden biri olan duayı, namazı, orucu ve Regaib gecesini bu yıl peş peşe hep birlikte yaşıyoruz. Allah-u Teala, mekanlar içinde mukaddes mekanlar; zamanlar içinde de mukaddes zamanlar yaratmıştır. İşte o mukaddes zamanlardan biri de üç aylar diye bilinen; Receb, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Üç ayların faziletine dair Peygamberimizden nakledilen rivayetlerin yanı sıra dini kültürümüzde özel bir yeri olan Reğaib, Mi'rac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması üç ayların önemini daha da artırmıştır. Peygamber Efendimiz bu ayların başlaması ile şu şeklinde dua eder ve nafile oruç tutardı. 'Allah'ım, bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır' demek, içinde bulunduğumuz Recep ayı, bizi Ramazana hazırlayan bir mevsimin-programın ilk adımı olmaktadır. Kameri aylarının yedincisi olan Receb, haram aylardan olmakla beraber aynı zamanda üç ayların ilkidir. Üç aylar, Rahman olan Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı aylardır. Dinimizde ayrı bir değeri olan üç ayların, kişide insani özelliklerin olgunlaşmasında ve iradenin kontrol altına alınmasında rolü büyüktür. Üç aylar sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak etme, akrabayı gözetme şeklinde ikram ve ihsanı ihtiyaç sahibiyle buluşturma günlerdir. Hatalarımızı gözden geçirmenin en güzel fırsatlarından biri de bu gecelerdir. Bu aylar Rabbimizin bizlerden istediği Nasuh tevbesi için en ideal zamanlardır' dedi.

Yatsı namazının ardından Kuran'ı Kerim okundu, ilahi gurubu tarafından ilahiler seslendirildi. Kandil programı Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun yaptığı dua ile sona erdi. - DENİZLİ