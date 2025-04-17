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Denizli'de Otogaz Dükkanında Gaz Kaçağı: 8 Yaralı

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Denizli'de bir otogaz montaj dükkanında meydana gelen gaz kaçağı sonucu parlama yaşandı. Olayda 8 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de otogaz dükkanındaki gaz kaçağı parlamaya neden oldu: 8 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de otogaz montaj dükkanında gaz kaçağı nedeniyle parlama yaşandı. 8 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesindende faaliyet gösteren bir otogaz montaj dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir aracın LPG montajı sırasında gaz kaçağı nedeniyle parlama yaşandı. Bir anda alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki esnafların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre vücutlarının farklı bölgelerinde yanıklar oluşan 8 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - Yerel
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