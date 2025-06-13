Denizli'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

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Denizli'nin Honaz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınları, zamanında yapılan müdahalelerle büyümeden söndürüldü. 500 hektar ormanlık alan yangından kurtarıldı.

Rüzgara karşı mücadele veren ateş savaşçıları 500 hektar ormanı yanmaktan kurtardı

Denizli'de yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınları söndürüldü

DENİZLİ - Denizli'nin Honaz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu iki ayrı noktada başlayan orman yangınları, zamanında müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü. Rüzgara karşı büyük bir mücadele veren orman ekipleri, 2 hektar alanın zarar gördüğü yangında, 500 hektar blok ormanlık sahayı yanmaktan kurtardı.

Denizli'de bunaltıcı bir sıcağın ardından öğleden sonra aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış, orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Honaz ilçesine bağlı Sapaca Mahallesi sınırları içerisinde kalan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu iki farklı noktada orman yangını başladı. Yangın ihbarının düşmesinin ardından Denizli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yıldırım kaynaklı orman yangınlarına anında müdahale etti.

Şiddetli rüzgarla birlikte yoğun ormanlık bölgeye doğru ilerleyen yangına, Denizli İşletme Müdürlüğünde görevli 10 ilk müdahale aracı, 19 arazöz, 2 iş makinesi ve 57 personelle müdahale edildi. Yangın mahallindeki şiddetli rüzgara rağmen orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu, yangının ilerleyerek büyümesine engel olunarak, 500 hektar blok ormanlık alanın zarar görmesinin önüne geçildi. Kontrol altına alınan yangın sahasında, soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Yangında yaklaşık 2 hektar örtü şeklindeki alanın etkilendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LÜTFİ YAŞAR - Yerel
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