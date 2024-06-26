Denizli'de orman yangınına müdahale ediliyor
Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yangın, Helvacılar Mahallesi Tekke bölgesinde çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangının kontrol altına alınması güçleşiyor.
Denizli'de orman yangınına müdahale ediliyor
DENİZLİ - Denizli'nin ormanlık alanda meydana gelen yangınına ekipler müdahale ediyor.
Yangın, Denizli'nin Buldan ilçesi Helvacılar Mahallesi Tekke bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşlar yangına müdahale ediyor. Bölgede ara ara şiddetlenen rüzgar nedeniyle alevleri kontrol altına almak güçleşiyor.