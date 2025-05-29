Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak ağır yaralandı. 30 metre savrulan sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kaldırıma çarpıp 30 metre savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

DENİZLİ - Denizli'de virajı alamayan süratli motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yoldan çıktı. Yaklaşık 30 metre savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Karışoğlu (42), 20 ANR 921 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken virajı alamadı. Süratli olduğu değerlendirlen Karışoğlu, virajı dönemeyince kaldırıma çarparak yoldan çıktı. Motosikletle birlikte metrelerce savrulan Mehmet Karışoğlu'nu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Karışoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan incelemelerde Mehmet Karışoğlu'nun motosiklet ile kaldırıma çarpmasının ardından 30 metre savrulduğu belirlendi.

Öte yandan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Karışoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra felaketi yaşadı
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek

Hız ve kemer kontrolünü yapacak, anında ceza kesecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.