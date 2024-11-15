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Denizli'de Kuraklık İçin Yağmur Duası Yapıldı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, aylardır süren kuraklık nedeniyle Hz. Ali TOKİ Camii'nde Cuma namazı öncesi yağmur duası yapıldı. Cami cemaati ve vatandaşların katıldığı dua etkinliği sonrası 500 kişilik tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.

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DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aylardır devam eden kuraklık nedeniyle Cuma namazından önce yağmur duası yapıldı.

Denizli'de aylardır devam eden kuraklık nedeniyle Cuma namazından önce yağmur duası yapıldı. Merkezefendi İlçesinin Kayalar Mahallesi'nde bulunan Hz. Ali TOKİ Camii'nde yağmur duası yapıldı. Cami cemaati ve vatandaşlara dua ve namazın ardından tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Hz. Ali TOKİ Camii'ndeki yağmur duasına, çok sayıda dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri, cami cemaati ve vatandaşlarda katıldı. Cuma namazından önce cami içinde yağmur duası yapıldı. Cuma namazının ardından mahalle sakinlerinin destekleriyle alınan malzemelerden Şennur Tekin ve Elvan Öneri tarafından 25 kilogram pirinçten hazırlanan 500 kişilik tavuklu pilav ve ayran cami cemaati ve vatandaşlara ikram edildi.

Aylardır kuraklığın olduğunu ve beklenilen yağışların olmama sebebinden dolayı Cuma namazı öncesi katılımcılar ile birlikte yağmur duası yaptıklarını belirten Hz. Ali TOKİ Camii İmam Hatibi Mehmet Tekin, 'İlçemizde, Denizli'mizde ve ülkemizde aylardır kuraklık var. İstenilen beklenilen yağışlar olmadı. Bizde bu mübarek Cuma gününde hayırsever camii cemaatimizin de destekleriyle Cuma namazı öncesinde yağmur duası yaptık. Cuma namazını hep birlikte eda ettikten sonra cami bahçemizde 500 kişilik tavuklu pilav ve ayran hayrımızı da gerçekleştirdik. Yağışlar olmayınca su kaynaklarımız azalmaya başladı. Barajlarımız boşalmaya başladı. Tarlalar gelecek yıl için ekilecek, kuraklıktan çiftçilerimiz ekim yapamıyor. Allah'tan bol ve afetsiz yağmur diledik. El açıp amin dedik. İnşallah dualarımız kabul olur. Bol ve bereketli rahmete biran önce kavuşuruz. Duanın yapılmasında, hayrın yapılmasında emeği geçen başta cami cemaatimiz olmak üzere tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Vücutlarına sağlık mallarına bereket versin' dedi.

Denizli'de Kuraklık İçin Yağmur Duası Yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN DURNA - Yerel
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