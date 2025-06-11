Denizli'de Kaybolan 90 Yaşındaki Alzheimer Hastası Bulundu

Denizli'de kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası sağ olarak bulundu

DENİZLİ – Denizli'de Alzheimer hastası 90 yaşındaki Nazmi Allın, sabah saatlerinde kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarıyla akşam saatlerinde sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre; Honaz ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesi'nde 10 Haziran 2025 Salı günü saat 11.00 sıralarında kaybolduğu bildirilen 90 yaşındaki Alzheimer hastası Nazmi Allın için arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri bölgede saha çalışması gerçekleştirdi. Saat 22.25 sıralarında AFAD'ın drone desteğiyle yapılan taramalarda yaşlı adamın yeri tespit edildi. AKUT ekipleri tarafından sağ olarak bulunan Allın'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından saat 22.55'te sağlık ekiplerine teslim Allın, sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye kaldırıldı.