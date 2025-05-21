Denizli'de Kavşakta Motosikletli Sürücüye Otomobil Çarptı

Denizli'de Kavşakta Motosikletli Sürücüye Otomobil Çarptı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde bir otomobil, döner kavşakta ilerleyen motosikletli kadına çarptı. Kaza sonucu kadın sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar yardım etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aniden kavşağa giren otomobil, motosikletli sürücüye böyle çarptı

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde aniden kavşağa giren otomobil, kendi yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsüne çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, motosikletli kadın sürücü yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Dörteylül Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi'nin birleştiren döner kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü ve plakası bilinmeyen motosiklet sürücüsü döner kavşakta ilerlerken, Akçeşme mevkiinden seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın sonucu motosiklet devrildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar kadın motosiklet sürücüsünün yanına giderek yardım etti. Çarpma sonucu yere düşen kadın motosiklet sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza anı ise bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Faaliyet gösteren bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsünün döner kavşakta seyir halindeyken Akçeşme mevkiinden gelen otomobilin çarptığı ve sonucunda ise motosikletin devrildiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ACIKARA - Yerel
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