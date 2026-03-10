Merkezefendi'de kardeşlik köprüsü kuruluyor

Denizli'de "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" düsturuyla hareket eden Merkezefendi Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Merkezefendi Şubesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan bin adet gıda yardım kolisini din görevlilerine teslim etti.

Denizli'de "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" düsturuyla hareket eden Merkezefendi Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Merkezefendi Şubesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine unutmadı. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan bin adet gıda yardım kolisini din görevlilerine teslim edildi.

Merkezefendi Müftülüğü'ne bağlı Meska Evleri Camii'nde düzenlenen törene, Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Merkezefendi İlçe Müftüsü Dr. Osman Güneş ve çok sayıda din görevlisi katıldı.

"Hayırsever vatandaşlarımızın emanetlerini sizlerin vasıtasıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz"

Törende konuşan Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, "Bu yıl 'Beklenen Sensin, Kardeşlerini Unutma' şiarıyla yola çıkarak iyilik paketi faaliyetimizin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Peygamber Efendimiz'in 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadis-i şerifi gereğince, hayırsever vatandaşlarımızın emanetlerini sizlerin vasıtasıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu iyilik paketlerinin hazırlanmasından dağıtım aşamasına kadar emeği geçen tüm görevlilerimize, ilçe müftümüze ve özellikle hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İhtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere bin adet gıda kolisinin dağıtımına başlıyoruz"

Merkezefendi İlçe Müftüsü Dr. Osman Güneş ise konuşmasında, "Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, din görevlilerimiz aracılığıyla hayırseverlerden toplanan bağışlarla gıda yardım kolileri hazırlıyoruz. Bu yıl da bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere bin adet gıda kolisinin dağıtımına başlıyoruz. Bu hayır faaliyetine destek veren ve emeği geçen tüm hayırseverlerimize ve din görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Tören, Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun yaptığı dua ile sona erdi. Hazırlanan yardım kolileri, din görevlileri aracılığıyla ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere teslim edildi. - DENİZLİ

