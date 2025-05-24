Denizli'de Hırsızlık Olayı: Çalıntı Bisikletle Motosiklet Çalan Şahıs Güvenlik Kamerasında

Denizli'de Hırsızlık Olayı: Çalıntı Bisikletle Motosiklet Çalan Şahıs Güvenlik Kamerasında
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Denizli'de Hırsızlık Olayı: Çalıntı Bisikletle Motosiklet Çalan Şahıs Güvenlik Kamerasında
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Denizli'nin Çivril ilçesinde bir hırsız, çaldığı bisiklet ile park halindeki motosikleti çalarak olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızın bıraktığı bisikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Bisikleti beğenmeyince bırakıp motosiklet böyle çaldı

Bisiklet ile gelip yolda park halindeki motosikleti çalan hırsızın bisikleti de çalıntı çıktı

DENİZLİ - Denizli'de gece saatlerinde hırsız, çaldığı bisiklet ile yolda giderken bisikleti bırakıp park halindeki motosikleti çalarak olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah uyanan M. Serhat U. aracına binmek için çıktığında motosikletin park halinde olmadığını fark etti. Aracının yerinde olmadığını fark eden motosiklet sahibi M. Serhat U., bina çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerine izleyince büyük şaşkınlık yaşadı.

Görüntülerde, gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli şahıs önce bisikleti ile gelip ardından park halinde bulunan motosikleti bakmak için bisikletini yol kenarına koydu. Ardından hırsızın, motosikletin yakıt deposunu kontrol ettiği sonrasında ise bisikleti bırakıp motosikleti alarak olay yerinden uzaklaştığını görüldü.

Olayın ardından motosiklet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından, hırsızın bıraktığı bisiklet de çalıntı olduğu öğrenildi. Ardından çalıntı bisikletin sahibi bulunarak teslim edildi.

Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızını yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - Yerel
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