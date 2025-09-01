Denizli'de Görevli Polis Memuru Hayrettin Karakaş Hayatını Kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de görev yapan Polis Memuru Hayrettin Karakaş, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Hayrettin Karakaş, rahatsızlığına bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat eden Polis Memuru Hayrettin Karakaş, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ