Denizli'de Görevli Polis Memuru Hayrettin Karakaş Hayatını Kaybetti

Denizli'de Görevli Polis Memuru Hayrettin Karakaş Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Hayrettin Karakaş, hastanede tedavi gördüğü süreçte hayatını kaybetti. Cenazesi, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle uğurlandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de görev yapan Polis Memuru Hayrettin Karakaş, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Hayrettin Karakaş, rahatsızlığına bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat eden Polis Memuru Hayrettin Karakaş, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'Kaygı ve stres bedenime yansıdı' diyen Bergüzar Korel'den şaşırtan yorum

Ünlü oyuncu sağlık sorununu açık yüreklilikle anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç makinesi 'Düğüne geldim' deyip üzeri bile aranmadan kampüse girmiş

Suç makinesi bir sözüyle güvenliği aşıp aranmadan kampüse girmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.