Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti

Sahnede fenalaşan Volkan Konak hayatını kaybetti
Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı

Sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
İsrail Dışişleri Bakanı'nın skandal Erdoğan açıklamasına Türkiye'den çok sert tepki

Türkiye, İsrailli bakanın skandal sözlerine böyle yanıt verdi!
Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü markası konkordato ilan etti

Denizli'de Düzensiz Göç Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de düzensiz göçle mücadele kapsamında polis ve İl Göç İdaresi tarafından yapılan denetimlerde yakalanan göçmenler sınır dışı edildi. Denetimler il genelinde süreklemekte.

Denizli'de düzensiz göç denetimleri aralıksız devam ediyor

DENİZLİ - Denizli'de düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, polis ve İl Göç İdaresi tarafından yapılan denetimlerde yakalanan göçmenler sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, il genelinde belirlenen noktalarda düzensiz göçmenlere yönelik İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç araçlarıyla birlikte kimlik denetimleri yapıldı. Denetimler sırasında tespit edilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve ilgili birimlere teslim edildi. Denetimlerde yakalanan göçmenlerin, sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzensiz göçle mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Denizli'de Düzensiz Göç Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KOCABAŞ - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.