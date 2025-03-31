Denizli'de düzensiz göç denetimleri aralıksız devam ediyor

DENİZLİ - Denizli'de düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, polis ve İl Göç İdaresi tarafından yapılan denetimlerde yakalanan göçmenler sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, il genelinde belirlenen noktalarda düzensiz göçmenlere yönelik İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç araçlarıyla birlikte kimlik denetimleri yapıldı. Denetimler sırasında tespit edilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve ilgili birimlere teslim edildi. Denetimlerde yakalanan göçmenlerin, sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzensiz göçle mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam ettiği bildirildi.