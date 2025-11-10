Denizli'de Binanın Yıkımında Güvenlik Önlemleri Alınmadı

Haber: Mehmet ÖZDEN

(DENİZLİ) – Denizli'nin Saltak Caddesi'nde bulunan eski İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının yıkımı, gerekli güvenlik önlemleri alınmadan başladı. Yıkım sırasında binanın çevreye eğim göstermesi, çalışanların koruyucu ekipman kullanmaması ve çevre güvenliğinin sağlanmaması vatandaşların tepkisini çekti. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Arif Balkanay, "Yıkım için yerine getirilmesi gereken teknik şartların hiçbiri yapılmamış gibi görünüyor" dedi.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilen ve uzun süredir yıkımı beklenen eski İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde başlayan çalışmalar, çevredeki iş yerleri ve binalarda endişeye yol açtı. Binanın hemen yanında yer alan Mimarlar Odası Denizli Şubesi'nin girişine yataklar konularak önlem alınması ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Olay yerine gelerek inceleme yapan Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Arif Balkanay, durumu "büyük risk" olarak nitelendirdi. Balkanay, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu anda Mimarlar Odası Denizli Şubesi'nin önündeyiz. Karşımızda da çürük raporu olduğu için yıkılması gereken İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün binası var. Ama yıkım için yerine getirilmesi gereken teknik şartların hiçbiri yapılmamış gibi görünüyor. Şu an yıkımın başında teknik kontrol elemanının olması gerekiyor. Hangi standartlara göre, hangi yöntemle yıkılması gerektiğiyle ilgili. Şu an binanın üzerinde çok ciddi bir kütlenin olduğu görünüyor. Ciddi bir yük birikmesi var. Eğer bu bizim bulunduğumuz tarafa doğru gelirse bu bina doğrudan şu an bulunduğumuz Mimarlar Odası Denizli Şubesi'nin üzerine doğru yıkılma riski taşıyor. Burada gördüğünüz de 20. yüzyılın bilimsel verilerine göre alınmış bir önlem. Buna ne diyebiliriz bilmiyorum."