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Denizli'de 45. Cami Çocuk Buluşması Gerçekleşti

Denizli'de 45. Cami Çocuk Buluşması Gerçekleşti
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Denizli Müftülüğü tarafından düzenlenen 45. Cami Çocuk Buluşması, yaklaşık 3 bin çocuğun ve ailelerinin katılımıyla yapıldı. Etkinlikte, Gazze'deki zulüm için dua edildi ve çocuklara çeşitli ikramlar sunuldu.

Denizli Müftülüğü önderliğinde Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisinde gerçekleştirilen 45. Cami Çocuk Buluşmasına yaklaşık 3 bin çocuk aileleriyle birlikte katıldı.

Denizli Müftülüğü önderliğinde Pamukkale İlçe Müftülüğüne bağlı Emir Sultan Cami İmam Hatibi Muhammet Oğuzalp organizasyonuyla 45. Cami Çocuk Buluşması gerçekleştirildi. Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisinde gerçekleştirilen buluşmaya Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu ile birlikte yaklaşık 3 bin çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Gazze'de yaşanan zulümde etkinlikte unutulmadı, vahşetin durması için dua edildi. Etkinliğe uzaktan yakından katılan herkese teşekkür eden Emir Sultan Camii İmam Hatibi Muhammet Oğuzalp, "45. kez gerçekleştirdiğimiz Cami Çocuk Buluşmasını da Allah'a şükür tamamladık. Katılım beklediğimizin de üstünde oldu. Maşallah camimizin içi, üst katları her yer doluydu. Aileleri ile birlikte camiye akın eden yaklaşık üç bin çocuğumuzun sevincine, mutluluğuna ortak olduk. İkramlarımız, oyunlarımız hepsi çocuklarımız içindi. İl Müftümüz, hocamız Abdullah Pamuklu da bizleri ve çocuklarımızı bu etkinliğimizde de yalnız bırakmadı. Kendisine de bir kez daha çok teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımızla camilerde yapacağımız buluşma programları devam edecek. Tüm ailelerimizi çocuklarıyla birlikte camilerimizde buluşmaya davet ediyorum. Mutluluk sevinç paylaşıldıkça çoğalır. Allah'ın evinde bir olmalıyız, birlikte olmalıyız" dedi.

Aileleriyle birlikte camiye akın eden miniklere pamuk şeker, patlamış mısır, çay, Osmanlı şerbeti ve çorba ikram edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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