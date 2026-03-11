Afad: Denizli'nin Buldan İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, Denizli'nin Buldan ilçesinde sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Depremin merkezi Buldan olup, derinliği 5,24 kilometredir.
(DENİZLİ) – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD verilerine göre, merkez üssü Buldan olan saat 07.42'de kaydedilen 4 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 5,24 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kaynak: ANKA