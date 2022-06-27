Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da Coşku ile Kutlanacak

1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında Milli Bayram ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Kartal, zorlu yarışlara ve renkli etkinliklere sahne olacak.

Kartal Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonu ile 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında kutlama etkinliği düzenliyor.

3 Temmuz Pazar günü 15.00-20.00 saatleri arasında düzenlenecek kutlama, Kartal Belediyesi tarafından tam donanımlı bir su sporları tesisi haline getirilen Dragos Su Sporları Merkezi'nde yapılacak.

Kürek, Yüzme ve Dragon Bot Yarışları gibi çeşitli su sporları etkinliklerine sahne olacak kutlamada, katılımcılar tekne gezisi ve jet ski gösterisi ile bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak.

'Mahalleler Yarışıyor Dragon Bot Yarışları' etkinliğinde, 18 yaş üstü sporseverler yarışacak. Her mahallenin ayrı bir takım kuracağı organizasyonda, başvurular mahalle muhtarlıkları üzerinden yapılacak.

1.5 km serbest yüzme yarışlarının da düzenleneceği etkinlikte, 18-25 Yaş, 25-44 Yaş ve Masterlar olmak üzere sporcular, toplam 3 kategoride yarışacak.

4 çifte kürek yarışları ile de renklenecek etkinlikler ise kürek kulüplerinin kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

BAŞKAN YÜKSEL'DEN KARTALLI SPORSEVERLERE DAVET

Tüm sporseverleri Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe davet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Denizlerimizdeki hakimiyet ve bağımsızlığımızın sembolü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla İstanbul'un en güzel sahil kıyılarından birine sahip olan Kartal'da renkli bir kutlama programı organize ettik. Birbirinden heyecanlı su sporları yarışları ve gösterilerine imza atacağımız etkinlik programımızı ise ilçemizin sahip olduğu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek komşularımızın hizmetine açtığımız Dragos Su Sporları Merkezimizde gerçekleştireceğiz. Hazırladığımız bu heyecan dolu etkinliğe tüm sporsever komşularımızı bekliyoruz" dedi.

ANKA / Yerel