Denizcilik Eğitim Konsey Toplantısı Mersin Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

Denizcilik Eğitim Konsey Toplantısı'nın 22'ncisi Mersin Üniversitesi'nin (MEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'mizde gerçekleştirilen toplantıya, denizcilik fakülteleri dekanları, dekan yardımcıları, akademisyenler, sektör yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, Mersin'in küçük bir balıkçı kasabasından, Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olmasının en önemli sebeplerinden birinin Mersin Deniz Ticaret Odası'nın (MDTO) varlığı ve çalışmaları olduğunu ifade etti. MDTO'nun üniversiteye de çok cömert bir bağışta bulunduğunu belirten Yağcı, "Denizcilik fakültemizin yakın bir gelecekte çok güzel donanımla taçlandırılmış binasında, çok iyi bir kadroyla uluslararası düzeyde, standartlara uygun, iyi mezunlar vereceğini düşünüyorum" dedi.

Deniz ticaretinin önemine işaret eden Yağcı, şöyle konuştu: "Büyük hızla gelişen ve sadece ihracat açısından ele alındığında günümüzde yaklaşık 25 trilyon doları aşmış olan ticaret hacminin büyük bölümünün, yani yüzde 80'nin denizcilik araçlarıyla yapıldığını düşündüğümüzde sektörün ne kadar büyük bir hizmet verdiğini anlayabiliyoruz. Yakın dönemde yaşamış olduğumuz Rusya-Ukrayna krizinde Odesa Limanı'nın ve Karadeniz'in ne kadar riskli bir yere geldiğini düşündüğümüzde, tedarik zincirinin ne kadar zorlandığını gördük. Süveyş Kanalı'nın, büyük bir geminin karaya oturmasıyla tıkanmasından dolayı ulaşımın ne kadar zorlandığını, belli alanlarda üretimin durma noktasına geldiğini gördük. Bu sektörün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda sektörde çalışan, sizlerin yetiştirdiği elemanların da ne kadar büyük bir risk altında çalıştıklarını da gösteriyor. O yüzden Denizcilik Eğitim Konseyi'nin bu konularda da birtakım önerilerde bulunacağını düşünüyorum. Konsey, bu alanda çalışan personelin bir şekilde daha çok bilinçlenmesi, işlerini daha az risk altında yapabilmesini sağlayacak birtakım öneriler verecektir."

"Sektöre katkıda bulunulmaya devam ediliyor"

Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzettin Temiz de 2006'da oluşturulan Denizcilik Eğitim Konseyi'nin denizcilik eğitimi ile ilgili gündem maddelerini tartışmak, sektördeki gelişmelere destek olmak ve problemlere çözüm önerileri sunmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Her yıl düzenlenen toplantılarda, denizcilik eğitimi konusunda güncel konular ele alınarak sektöre katkıda bulunulmaya devam edildiğini dile getiren Temiz, şöyle devam etti: "Bu yıl da gelişmekte olan denizcilik sektörünün ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve denizcilik eğitimindeki güncel gelişmeleri değerlendirmek, denizcilik eğitiminin önemini ve gelişimini ele almak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu toplantıda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın desteği ile STCW Sözleşmesi ve Gemi Adamları Yönetmeliği esasları çerçevesinde eğitim, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliğinin ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürülebilmesini sağlamak üzere önemli konular ele alınacaktır. Ayrıca üye kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirerek denizcilik eğitim programlarının kalitesinin artırılmasına yönelik adımlar da atılacaktır. Türkiye'de denizcilik eğitiminin bilimsel kriterlere uygun yürütülebilmesi için gereken faaliyetlerin planlanması ve uygulanması noktasında önemli adımlar atılmasına katkı sağlayacak bu toplantı, Türk denizcilik eğitiminin geleceğine önemli bir kilometre taşı olacaktır."

Belirlenen gündem maddelerinin görüşüldüğü konseyi toplantısı kapsamında, katılımcılar MEÜ Denizcilik Fakültesi'nin yeni binasını inceledi, Tarsus gezisine katıldı. - MERSİN