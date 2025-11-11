Deniz Yıldırım Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olarak Göreve Başladı

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Deniz Yıldırım ilçeye gelerek yeni görevine başladı.

Çüngüş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinden Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Yıldırım, yeni görevini devralarak çalışmalara başladı. 9 yıldır Çüngüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü görevini yürüten Deniz Yıldırım, "Çüngüş'te edindiğim tecrübeler ve biriktirdiğim dostluklar, yeni yolculuklarımda bana ışık tutacak ve güç verecektir. Bundan sonraki süreçte de görev yapacağım her çalışma alanında üreticilerimizin yanında olmaya, tarımsal üretimin ve kalkınmanın gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğim" dedi. - DİYARBAKIR