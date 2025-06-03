Dengbejlerden Çanakkale Şehitliği'nde duygulu ağıt

Dengbejlerden Çanakkale Şehitliği'nde duygulu ağıt
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Dengbejlerden Çanakkale Şehitliği'nde duygulu ağıt Hakkari Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonla kentte yaşayan şehit ve gazi aileleri, Türkiye'nin simge mekanlarından Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti.

Dengbejlerden Çanakkale Şehitliği'nde duygulu ağıt

HAKKARİ - Hakkari Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonla kentte yaşayan şehit ve gazi aileleri, Türkiye'nin simge mekanlarından Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti. Anlamlı ziyarete, bölgenin kadim sözlü geleneğini yaşatan dengbejler de eşlik etti.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Hakkarili şehit ve gazilerin yakınlarının gerçekleştirdiği Çanakkale ziyaretine bazı dengbejlerin de katıldığı belirtilerek, "Hakkarili şehit ve gazilerimizin ailelerinin Çanakkale gezisine dengbejlerimiz de eşlik etti. Onların yıllardır söylediği Çanakkale ağıtı bu yıl Çanakkale Şehitliği'nde yankılandı. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızın, şehitlerimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" denildi.

Ziyaret sırasında dengbejler, Çanakkale'de verilen destansı mücadeleyi anlatan ağıtlarını seslendirerek katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Şehitlikte yankılanan bu ağıtlar, ziyaretçilere hem hüzün hem de gurur dolu anlar yaşattı.

Etkinlik, katılımcılar arasında güçlü bir manevi bağ oluştururken, geçmişe duyulan saygının ve toplumsal hafızanın yaşatılması adına anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Yerel
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