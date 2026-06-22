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Bayburt'ta DENEYAP öğrencilerine ata sporu cirit tanıtıldı

Bayburt'ta DENEYAP öğrencilerine ata sporu cirit tanıtıldı
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DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencileri, Bayburt Balca Atlı Spor Kulübü'nü ziyaret ederek geleneksel atlı cirit sporu hakkında bilgi aldı ve at binme deneyimi yaşadı.

DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencileri, Balca köyünde bulunan Bayburt Balca Atlı Spor Kulübünü ziyaret ederek, ata sporu ciridi yakından tanıdı.

Teknoloji ve bilim alanında eğitim alan öğrenciler, kulüpte geleneksel spor dallarından atlı cirit hakkında bilgi aldı. Programda öğrencilere, Kulüp Kurucu Başkanı Ramazan Aydemir ve Muhammet Yatkın tarafından ciridin tarihi, kuralları ve Bayburt'taki yeri anlatıldı.

Bilgilendirmenin ardından öğrenciler, kulübe ait cirit sahasında atlara bindirilerek kısa tur attı. Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan bazı veliler de atlarla yapılan gezintilere eşlik etti.

Balca Atlı Spor Kulübü Kurucu Başkanı Ramazan Aydemir, DENEYAP öğrencilerini köylerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Balca köyünün geçmişten bu yana Bayburt'ta atlı cirit geleneğinin yaşatıldığı önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Aydemir, "Köyümüzde böyle yetenekli öğrencileri ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Balca köyü, çok eskilerden beri atlı cirit konusunda Bayburt'ta öncülük eden bir köydür. At binmek isteyen herkesi köyümüze ve kulübümüze bekleriz" dedi.

Program, öğrenci ve velilerin Balca köyünde yaptığı piknikle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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