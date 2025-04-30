Denetimli Serbestlikteki Hükümlüler Tarımla Topluma Kazandırılıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde ziraat odası başkanlığının hayata geçirdiği 'Toprağa Dokunan Eller Kazanıyor' projesi dahilinde, denetimli serbestlikteki hükümlüler, kendi yetiştirdikleri marul ve maydanozların ilk hasadını gerçekleştirdi.

Ünye Ziraat Odası, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen projede, hükümlülerin diktiği marul fidelerinin ilk hasadı Ünye Ziraat Odası'na bağlı 7'den 77'ye Tarım Okulu'nda gerçekleştirildi. Programda hükümlülerin yetiştirdiği taze ürünlerden Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarına da hediye edildi.

"Bu proje, denetimli serbestlik görenlere meslek kazandırma projesidir"

Projenin temel amacının denetimli serbestlikteki bireyleri topluma yeniden kazandırmak olduğunu söyleyen Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, "Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ünye İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ile birlikte yaptığımız proje çerçevesinde denetimli arkadaşlara ektirdiğimiz marul soğan ve maydanoz fidelerinin büyütüp hasadını gerçekleştirdik. Denetimlik serbestlik bürosuna ve çalışanlarına ürettikleri marullardan kendilerine hediyeler sunduk. Burada amacımız denetim gören arkadaşlarımızı topluma kazandırmak, onları tarıma sevdirmek ve üretime katkı sağlamaktır. Buradaki hasadımızda 7 denetim kişileri vardı. Zaman zaman hasatlarımızı 15 kişiyle birlikte yaptık. Bu projemiz bir yıldır Ünye'de devam edecek. Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz önümüzdeki Pazartesi'den itibaren eğitim serasında örtü altı eğitimi verecektir. Aslında bu proje denetimli serbestlik gören arkadaşlarımızın cezaları bittiğinde ellerinde mesleği olsun adı altında bir projedir" dedi. - ORDU