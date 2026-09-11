Haberler

Denetimli serbestlik yükümlülerinden okullarda bakım onarım çalışması

Denetimli serbestlik yükümlülerinden okullarda bakım onarım çalışması
Güncelleme:
+36 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı yaz tatili döneminde kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında okullarda kapsamlı boya-badana, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı yaz tatili döneminde kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında okullarda kapsamlı boya-badana, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Temmuz ayında başlayan ve okullar açılmadan tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında yükümlüler, öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılına daha temiz, düzenli ve uygun fiziki şartlara sahip eğitim ortamlarında başlayabilmeleri için görev yaptı. Çalışmalar kapsamında; 2 okulda öğrenci sıralarının yenilenmesi, 6 okulda boya ve badana, 4 okulda bahçe ve çevre temizliği, 3 okulda çeşitli tamirat, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki ay süren çalışmalar boyunca hafta içi her gün yükümlülerin günlük 4 saat süreyle görev almasıyla toplam bin 600 saatlik kamu yararına çalışma yaptı.

Kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında yürütülen faaliyetlerle, yükümlülerin topluma fayda sağlayan çalışmalara katılımları sağlanırken, eğitim kurumlarının bakım ve düzenleme ihtiyaçlarının karşılanmasına da önemli katkı sunuldu. Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen kamu yararına çalışma faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor

Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! 'Kayıtlı bir şey yok' dedi, savcı listeyi önüne koydu

Gökçek'in köşeye sıkıştığı an! "Yok" deyince savcı önüne koydu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Katliamın nedeni akılalmaz
Sokak ortasında ilişkiye girerken yakalandılar! Cezası ağır oldu

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Bu görüntünün cezası ağır oldu
Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar
İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti

Pes artık! İşte koca Fenerbahçe'yi karıştıran taraftarın ifadesi

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama
Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi
Kentsel dönüşümde sürpriz! Duvarın içinden 25 kilo petek bal çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadı: Oturma odamızda hazine varmış