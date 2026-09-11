Denetimli serbestlik yükümlülerinden okullarda bakım onarım çalışması

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı yaz tatili döneminde kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında okullarda kapsamlı boya-badana, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Temmuz ayında başlayan ve okullar açılmadan tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında yükümlüler, öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılına daha temiz, düzenli ve uygun fiziki şartlara sahip eğitim ortamlarında başlayabilmeleri için görev yaptı. Çalışmalar kapsamında; 2 okulda öğrenci sıralarının yenilenmesi, 6 okulda boya ve badana, 4 okulda bahçe ve çevre temizliği, 3 okulda çeşitli tamirat, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki ay süren çalışmalar boyunca hafta içi her gün yükümlülerin günlük 4 saat süreyle görev almasıyla toplam bin 600 saatlik kamu yararına çalışma yaptı.

Kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında yürütülen faaliyetlerle, yükümlülerin topluma fayda sağlayan çalışmalara katılımları sağlanırken, eğitim kurumlarının bakım ve düzenleme ihtiyaçlarının karşılanmasına da önemli katkı sunuldu. Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen kamu yararına çalışma faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı