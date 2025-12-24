Haberler

Aydın'da Bağımlılıkla Mücadele Paneli düzenlendi

Aydın, Nazilli ve Söke'de düzenlenen '20. Yılında Denetimli Serbestlik ve Bağımlılıkla Mücadele' paneline yargı mensupları ve akademisyenler katıldı. Panelde, denetimli serbestliğin gelişimi ve bağımlılıkla mücadele konuları ele alındı.

Aydın, Nazilli ve Söke Denetimli Serbestlik Müdürlükleri tarafından, Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. kuruluş yılı kapsamında "20. Yılında Denetimli Serbestlik ve Bağımlılıkla Mücadele" paneli gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik; Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Kılıç, 2. İdare Mahkemesi Başkanı Soner Akbaş, Aydın Baro Başkanı Utku Devrim Barış Arslan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan ile yargı mensupları, üniversite akademisyenleri, öğrenciler ve denetimli serbestlik ile ceza infaz kurumu personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Panelde, denetimli serbestliğin gelişim süreci ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları ele alındı. Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Öğretmeni Ayhan Türk "Geçmişten Günümüze Denetimli Serbestlik Sistemi", Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Sosyal Çalışmacısı Sertan Akdağ "Denetimli Serbestlik Sisteminde Eğitim ve İyileştirme Faaliyetleri", Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden Ömer Faruk Altınbaşak "Denetimli Serbestlik Sisteminde Bağımlılıkla Mücadele", Doç. Dr. Eyüp Yılmaz ise "Teknolojik Bağımlılık" başlıklı sunum yaptı.

Ayrıca Uzman Hemşire Ü. Öğr. Üyesi Süleyman Ümit Şenocak "Kumar Bağımlılığı" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Aydın, Nazilli ve Söke'de bulunan kamu kurumları, odalar, borsalar, derneklerin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
