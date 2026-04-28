Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden sanat ve müzikle topluma güçlü mesaj

Denetimli serbestlik sistemine dahil olan bireylerin toplumla bağlarını güçlendirmek, yeniden topluma kazandırılma süreçlerine katkı sunmak ve sanatsal ile sosyokültürel becerilerini geliştirmek amacıyla Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından anlamlı bir etkinlik programı düzenlendi.

Program kapsamında ilk olarak, yükümlüler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı El Sanatları Sergisi, Zonguldak Adliyesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Serginin açılışı; Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Zonguldak Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Sümen, Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç ve Denetimli Serbestlik İl Müdürü Selçuk Aydemir tarafından gerçekleştirildi. Açılışa hakimler ve Cumhuriyet savcıları, adliye personeli, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergide yer alan çalışmalar, yükümlü bireylerin üretkenliklerini, mesleki becerilerini ve topluma uyum süreçlerindeki olumlu gelişimlerini gözler önüne serdi.

Günün devamında etkinlikler, akşam saatlerinde düzenlenen konser programı ile sürdü. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan gönüllü çalışanlar ile yükümlülerin iş birliğiyle oluşturulan müzik grubu, 27 Nisan tarihinde saat 19.00'da Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü salonunda sahne aldı.

Yoğun ilgi gören konser programında, müziğin birleştirici gücüyle toplumsal dayanışma ve umut mesajları ön plana çıktı.

Gerçekleştirilen etkinliklerle, denetimli serbestlik uygulamalarının yalnızca bir denetim mekanizması değil; bireyleri sosyal hayata kazandıran, yeteneklerini ortaya çıkaran ve toplumsal bütünleşmeyi destekleyen önemli bir rehabilitasyon modeli olduğu bir kez daha vurgulandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, benzer sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı