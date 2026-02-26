Haberler

Hınıs'ta yükümlüler camilerde temizlik yaptı

Güncelleme:
Hınıs ilçesinde denetimli serbestlik uygulaması kapsamında yükümlüler, Ramazan ayı boyunca camilerde temizlik çalışması yaptı. Bu çalışmalarla ibadethanelerin temiz bir şekilde Ramazan'a hazırlanması hedefleniyor.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde denetimi serbestlik uygulaması çerçevesinde yükümlüler tarafından camilerde temizlik çalışması yapıldı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, Denetimli Serbestlik Yönetmeliğinde yer alan kamuya yararlı bir işte çalıştırma yükümlülüğü kapsamında, Ramazan ayı boyunca Tekman, Karaçoban ve Hınıs ilçelerindeki camilerde ve cami çevrelerinde yükümlüler tarafından temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Toplum yararına katkı sağlamak, ibadethanelerin Ramazan ayına daha temiz ve hazır şekilde girmesine destek olmak amacıyla yapılan çalışmaların, yükümlülerin sorumluluk bilincinin gelişmesine ve toplumsal fayda sağlamalarına katkı sunduğu belirtildi. - ERZURUM

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

