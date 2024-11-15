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Demokrat Eğitimciler Sendikası'ndan Mülakat Mağdurlarına Destek

Demokrat Eğitimciler Sendikası'ndan Mülakat Mağdurlarına Destek
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Demokrat Eğitimciler Sendikası Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç, mülakat sürecinde yaşanan haksızlıklara dikkat çekerek, öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesi için seslerini duyurduklarını belirtti. Güleç, farklı illerde yapılan subjektif puanlamaların binlerce öğretmenin hayatını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Demokrat Eğitimciler Sendikası Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç yaptığı açıklamayla mülakat mağduru öğretmenlerin eylemine destek verdi. Güleç, mülakat sürecinde komisyonların verdiği puanlar arasındaki uçuruma dikkat çekerek subjektif puanlamanın binlerce insanın hayatını etkileyecek bir haksızlıkla yol açtığını belirtti.

DES Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç sözlerinin devamında şu hususlara yer verdi; "Günlerdir gerek TBMM önünde gerek Ulus Meydanı'nda gerekse sosyal medya vb. yollarla seslerini duyurmak için uğraşan mülakat mağduru öğretmenlerimizin sesine ses katmak için bu açıklamayı yapmış bulunuyoruz. Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak her zaman her platformda öğretmenlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Gerek diğer sendikaların yaptıkları eylemlere destek vererek gerekse daha önce yaptığımız açıklamalarla söz konusu mağduriyetin giderilmesi noktasında üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Hem sahada hem de basın aracılığıyla söz konusu mağduriyetin giderilmesi noktasında öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 25.10.2024 tarihli basın açıklamasında; sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin sözlü sınav sürecinin 2 Temmuz 2024 tarihinde başlayıp 10 Ağustos 2024 tarihinde tamamlandığı ve adayların sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si alınarak elde edilen yerleştirme puanlarının ilan edileceği ifade edilmişti. Ancak sonuçların ilanı ile görülmüştür ki KPSS'den yüksek puan aldığı halde, almış olduğu puanı etkisiz hale getirecek şekilde sözlü sınav puanları verilmiştir. Bakanlıkça yapılan basın açıklamasında 20 ilde 245 komisyon kurulduğu belirtilmiştir. Gerek mülakata giren öğretmenlerimizden gelen havadisler gerekse basın ve sosyal medyada yapılan paylaşımlardan anlaşılmaktadır ki, farklı illerde farklı puanlamaların olduğu, komisyonlar tarafından objektif değerlendirmeler yapılamadığı görülmektedir. KPSS puanıyla atama kontenjanı içindeyken sözlü sınav puanının düşük verilmesi nedeni ile ya da daha az puan ortalaması yükseldiği için atama kontenjanı dışında bırakılan binlerce öğretmenin varlığından bahsetmekteyiz. Bazı komisyonların sözlü sınav puanı verirken daha yüksek notlar verdiği bazı yerlerin ise KPSS puanına yakın notlar verdiği anlaşılmaktadır. Bu durum mülakata girilen şehrin insanların kaderi üzerinde ne denli etkili olduğunu gösterir nitelikte vicdanları yaralayan bir durumdur. Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için acilen adım atılması ve mülakatın iptal edilerek KPSS puan üstünlüğüne göre yeniden atama takvimi yayınlanmasını talep ediyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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