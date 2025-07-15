Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler dualarla anıldı

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler düzenlenen programlarla anılıyor. Bu çerçevede Kastamonu Şehitliği ziyaret edildi. Programda, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, kent protokolü, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için İl Müftüsü Bekir Derin tarafından dua edildi. Daha sonra Vali Meftun Dallı, Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, protokol üyeleriyle birlikte şehit kabirlerinin başında dua ederek karanfil bıraktı. Programda Vali Dallı, şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi. - KASTAMONU