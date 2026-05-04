Demliğin gölgesinde yazılan şiirler

Adıyaman'da üniversitenin kafesinde çaycılık yapan Abdullah Ortaç, bir tarafta çay demlerken diğer tarafta şiirler yazıyor.

Emekli olduktan sonra Adıyaman Üniversitesi'ndeki Mediko-Sosyal Kafe'de çaycılık yapan Abdullah Ortaç, son 1 yıldır şiir yazmaya başladı. 1 Mayıs 2025 tarihinde bahçede ağaç gölgesinde otururken ilk şiirini yazan Abdullah Ortaç, 1 yılda 95 şiir yazdı. Sabah işe geldiğinde çayı demleyen ve öğrencilere çay servisi yayan Abdullah Ortaç, ilham geldikçe şiir yazıyor. Güncel konular, insanlık, aşk ve sevgi üzerine şiirler yazan Abdullah Ortaç, ilhamını çaydan alıyor. Yazdığı şiirleri öğrencilere okuyan Abdullah Ortaç'ın şiirlerini öğrenciler çok beğeniyor.

Şiir yazınca oldukça rahatladığını dile getiren Çaycı Abdullah Ortaç, "Aldım kahvemi elime, düşündüm yazdım. O günden bu güne yazıyorum. Şuan bir seneye yakın oldu 95 şiir yazmış oldum. Eskiler daha güzeldi, eskilerde yaşayış çok güzeldi. İnsanlar birbiriyle muhabbet ederdi, şimdi herkes bencilleşmiş. Aşk şiiri de yazıyorum, sevgi şiiri de yazıyorum. Yani yazdıkça da rahatlıyorum. Hem kantinde çalışıyorum hem de şiir yazıyorum" dedi.

Öğrencilerden Abdullah Toprak ise "Kendisi sanatçı ruhlu bir abimiz. Şiire, edebiyata önem veren bir abimiz. Burada şiirler yazıyor. Ama yazdığı şiirleri düşünmeden yazıyor. Birden aklına geliyor yazıyor. Çok uyumlu, kafiyeli şiirler. Zaman zaman bizlere de yazdığı şiirleri okuyor, bizde dinliyoruz, çok zevk alıyoruz dinlerken" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Nur Karakeçi ise "Yani abiyi zaten hep görüyoruz. Çok hoş bir insan, çok güzel bir insan. Şiirlerinde de onu gördüm, ruhunu yansıtmış şiirlerine. Şiirlerini okudu dinledim çok beğendim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
