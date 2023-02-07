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Demiryolu çalışanlarından deprem bölgesine yardım

Yerel Haberler

Demiryolu çalışanlarından deprem bölgesine yardımVAN Van'ın Özalp ilçesindeki demiryolu çalışanları, deprem felaketinin ardından bölgeye gönderilmek üzere hazırladıkları yardım kolilerini yetkililere teslim ettiler.

Demiryolu çalışanlarından deprem bölgesine yardım

VAN Van'ın Özalp ilçesindeki demiryolu çalışanları, deprem felaketinin ardından bölgeye gönderilmek üzere hazırladıkları yardım kolilerini yetkililere teslim ettiler.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Özalp ilçesindeki demiryolu çalışanları harekete geçti. Kendi aralarında topladıkları parala deprem bölgesine gönderilmek üzere bebek maması, çocuk bezi, battaniye, kışlık bot ve giyim malzemesi alan demiryolu çalışanları, hazırladıkları yardım kolilerini ise yetkililere teslim ettiler. Kaymakamlık ve belediye aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine kolilerin ulaştırılacağını ifade eden Şef Engin Ahi, "Demiryolu Özalp İstasyon Şefliği olarak çalışanlarımızla karınca kararınca almış olduğumuz malzemeleri Özalp Kaymakamlığı ve belediyesinin başlatmış olduğu yardım kampanyası bünyesinde görevlilere teslim ettik. Depremi yaşadığımız için bu acıyı en iyi biz biliyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Deprem Özalp Van Yerel Haberler

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