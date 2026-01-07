Haberler

Osmangazi'de su kesintisi

BUSKİ, 08 Ocak 2026 tarihinde Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacağını duyurdu. Kesinti saatlerinin 09.00 ile 18.00 arasında olacağı belirtiliyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Sakarya Mahallesi ve çevresinde planlı su kesintisi uygulanacak.

Yapılacak çalışmalar kapsamında, 08 Ocak 2026 Perşembe günü, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında bölgede su verilemeyeceği bildirildi. Yetkililer, kesintiden etkilenecek vatandaşların gerekli önlemleri önceden almaları konusunda uyarıda bulundu.

BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden kademeli olarak verileceği ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
