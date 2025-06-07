Demirözü'nde Trafik Güvenliği Uyarıları

Demirözü'nde sürücülere trafik kuralları hatırlatılarak, hız kuralları başta olmak üzere bir takım uyarılarda bulunuldu.

Kurban Bayramı nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunda üzücü hadiselerle karşılaşılmaması adına alınan tedbirler kapsamında Demirözü jandarması, bayramda da görevini titizlikle yerine getiriyor. Erzincan, Gümüşhane illerine sınırı bulunan Demirözü ilçesinin çıkışında şehirlerarası yolculuk yapan, o güzergahı kullanan vatandaşlara uyulması gereken kurallar anlatıldı. Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin'in de yolda seyir halinde bulunan vatandaşları uyararak, emniyet kemerinin, trafikte uyulması gereken hız kurallarını sürücülere hatırlattı. Vatandaşların bayramını kutlayan Kaymakam Şahin, sürücü ve yolculara bir tatil geçirmeleri temennisinde bulunarak, hayırlı yolculuklar diledi. - BAYBURT