Bayburt'ta Öğrencilere Sosyal ve Sportif Etkinliklerle Dolu Gün

Bayburt'un Demirözü ilçesinde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, çeşitli aktivitelerde bir araya geldi.

Kalecik İlkokulu, Kalecik İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Gürcan Yavuz Ortaokulunda öğrencilerle buluşan Gençlik Merkezi gönüllüleri, çocuklara yönelik sosyal, sportif ve eğitsel etkinlikler gerçekleştirdi.

Etkinliklerde öğrenciler, oyunlar ve grup aktiviteleriyle keyifli vakit geçirdi. Programlarda öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sunan faaliyetlere yer verildi. Takım çalışması, iletişim, sabır, odaklanma ve el-göz koordinasyonu gibi becerilerin gelişimine katkı sağlayan ipli labirent oyunu, voleybol gibi çeşitli oyunlar oynandı. Yüzme boyama etkinlikleri ile palyaço eşliğinde danslar yapıldı.

Okullarda gerçekleştirilen etkinliklerin sonunda öğrencilere hediyeler takdim edildi. Program, öğrenciler ve gönüllülerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı