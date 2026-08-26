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Demirözü Kaymakamı köy ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu

Demirözü Kaymakamı köy ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu
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Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Çatalçeşme ve Beşpınar köylerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Köy meydanı ve köy konağındaki buluşmalarda ihtiyaçlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Çatalçeşme ve Beşpınar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy meydanı ve köy konağında gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşların talep ve önerileri dinlenirken, köylerin ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Ahat, köylerdeki ihtiyaç ve talepler hakkında bilgi aldı. İletilen konuların değerlendirilmesinin ardından köylerdeki çalışmalar üzerine de görüşmeler gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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