Demirözü Kaymakamı Ahat köylerde yürütülen çalışmaları inceledi

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, ilçe genelindeki köy ziyaretleri kapsamında Beşpınar, Kalecik, Serenli ve Elmalı köylerinde incelemelerde bulundu. Ahat, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk'ün de eşlik ettiği programda köylerin altyapısı, devam eden çalışmalar ve ihtiyaç duyulan hizmetler yerinde değerlendirildi. İlgili birimlerden bilgi alan Kaymakam Ahat, yapılması planlanan çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Köy meydanlarında vatandaşlarla sohbet eden Ahat, köylerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı