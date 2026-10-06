Demirözü Kaymakamı Ahat, Bayrampaşa köyünde vatandaşların taleplerini dinledi

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Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, köy ziyaretleri kapsamında Bayrampaşa köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy odasında vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen Kaymakam Ahat, köyün mevcut ihtiyaçları hakkında Muhtar Seçkin Önal'dan bilgi aldı.

Köyde yürütülen hizmetler ve vatandaşların talepleri üzerine de ayrıca görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı