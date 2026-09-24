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Demirözü Kaymakamı Ahat, Akyaka köyünde vatandaş ve arıcılarla buluştu

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Demirözü Kaymakamı Ahat, Akyaka köyünde vatandaş ve arıcılarla buluştu
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Akyaka köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Akagündüz eşlik etti. Ahat, köyün ihtiyaç ve taleplerini Muhtar Erdener Bali'den dinledi; arıcılık yapan üreticilerle sohbet ederek bereketli kazançlar diledi.

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Akagündüz ile birlikte Akyaka köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen buluşmada Ahat, köyün ihtiyaç ve talepleri hakkında vatandaşlar ile Muhtar Erdener Bali'den bilgi aldı. Köydeki çalışmalar ve bölge sakinlerinin beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Ahat daha sonra köyde arıcılık yapan vatandaşların bulunduğu alanı gezdi. Arıcılarla sohbet ederek faaliyetleri hakkında bilgi edinen Ahat, üreticilere bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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