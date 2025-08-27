Şehit Uras İçin Taziye Evi Açıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Şehit Jandarma Er İlhami Uras Taziye ve Köy Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Demirköy ilçesine bağlı Boztaş köyünde inşa edilen Şehit Jandarma Er İlhami Uras Taziye ve Köy Evi'nin açılışı yapıldı. Açılış törenine, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Kırklareli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende taziye evine ismi verilen şehit Jandarma Er İlhami Uras'ın annesi ile bir süre sohbet eden Vali Turan, şehit annesinin elini öperek hayır duasını aldı. Vali Turan yaptığı açıklamada, aziz şehitlerin adının gönüllerde ebediyen yaşayacağını vurgulayarak, "Bugün bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşıyor oluşumuzu, kahraman gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin destansı mücadelesine borçluyuz" dedi. - KIRKLARELİ