Haberler

Taş fırından sofraya: Kızılca'nın 30 gün bayatlamayan ekmeği

Taş fırından sofraya: Kızılca'nın 30 gün bayatlamayan ekmeği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde geleneksel yöntemlerle pişirilen taş fırın ekmekleri, lezzeti ve uzun süre dayanıklılığıyla vatandaşlardan ilgi görüyor. Meşe odunu ile pişirilen ekmekler, doğal ve katkısız üretim yöntemiyle sağlıklı bir alternatif sunuyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde geleneksel yöntemlerle taş fırınlarda pişirilen ev ekmekleri, lezzeti ve uzun süre dayanıklılığıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Demirci ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle taş fırınlarda pişirilen ev ekmekleri, lezzeti ve uzun süre dayanıklılığıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bölgede yetiştirilen buğdaylardan elde edilen unlarla hazırlanan hamurlar, hamur makinesinde yoğrulduktan sonra tek tek şekillendirilerek taş fırınlara sürülüyor. Meşe odunu ile yakılan fırınlarda yaklaşık 3 saat boyunca pişirilen ekmekler, kızararak sofralara geliyor.

Doğal ve katkısız yöntemlerle üretilen taş fırın ekmeklerinin, yaklaşık 20 ila 30 gün boyunca bozulmadan tazeliğini koruduğu belirtilirken, buzdolabında muhafaza edilmesi halinde daha uzun süre saklanabildiği ifade ediliyor. Fırından yeni çıkan sıcak ekmeklerin, özellikle tereyağı sürülerek tüketildiği kaydediliyor.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Karakoç, taş fırın ekmeklerinin sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Organik buğdaydan yapılan ve meşe odunuyla pişirilen bu ekmekler hem çok lezzetli hem de sağlıklı. Herkesin bu doğal ekmekleri tüketmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Kızılca Mahallesi'nde taş fırınlarda ayda ortalama 30 adet ekmek üretildiği, atalardan miras kalan bu geleneğin yıllardır sürdürüldüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü

Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gece yarısı büyük patlama

Başkentte gece yarısı korkutan patlama! Gökyüzü bir anda aydınlandı
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi

Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı, Erdoğan hemen talimat verdi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Rusya'nın başkenti Moskova'da gece yarısı büyük patlama

Başkentte gece yarısı korkutan patlama! Gökyüzü bir anda aydınlandı
Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi, inşaat sektörünü canlandıracak

Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi sektörü canlandıracak