Dem Parti Van Milletvekili Uçar: "Rojava Halkıyla Dayanışmayı Büyüteceğiz ve Oradaki Direnişe Sahip Çıkacağız"

(VAN) - DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, "Bulunduğumuz her yerden yükselterek oradaki Rojava halkıyla dayanışmayı büyüteceğiz ve oradaki direnişe sahip çıkacağız" dedi.

Van'da Sivil Toplum Örgütleri, Suriye'de yaşanan olayları kınamak için bir araya geldi. Toplantıya kente bulunan sivil toplum örgütleri temsilcileri, kanaat önderleri, Barış Anneleri Meclisi yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda konuşan DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, özetle şunları söyledi:

"Rojava üzerinde son birkaç gün içerisinde bazı şeylere çok net bir şekilde şahitlik ettik. Ama bugün burada çok daha acil ve önemli bir konu var. Rojava'da Kürt halkına, Kürt halkının özgürlüğüne yönelik bir katliam, bir soykırım girişimi söz konusu. Kürt halkının olduğu her bir yerde sesini yükseltmesi ve Rojava'da yaşanan katliama karşı dur diyebilmesi önemli ve gereklidir. Rojava'ya yönelik yapılan saldırı katliam girişimlerine karşı en çokta halkın dışında meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına da görevler düşüyor. Van'dan, Amed'den, her yerden bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ve meslek odalarımızla birlikte Rojava halkının desteğimizi ile ortaya koymak zorundayız. Ulusal Birliğin sağlanmasının son derece kıymetli olduğu bir süreçte bizler bugün Rojava katliamında, Rojava'ya yönelik katliamda bir kez daha en güçlü şekilde sesimizi bulunduğumuz her yerden yükselterek oradaki Rojava halkıyla dayanışmayı büyüteceğiz ve oradaki direnişe sahip çıkacağız."

" Türkiye'yi bu tutumdan vazgeçmeye davet ediyoruz"

Van Baro Başkanı Sinan Özaraz ise şunları söyledi:

"IŞİD barbar zihniyeti Suriye'de ilk çıktığı andan beri Kürt halkını hedef almadı. Bütün insanlığı hedef aldı. IŞİD zihniyetini durduran ise Rojava halkının güçlü ve inanışlı direnişi oldu. O gün bütün insanlığı korumak adına canlarını feda eden Rojava halkı maalesef bugün IŞİD barbar zihniyetinin devamı niteliğindeki bir yapıyla hedef alınmaktadır. ve işin üzücü tarafı ise bu barbar zihniyeti destekleyen Türkiye'deki tutum bizlerde ve Kürt halkında ve Türkiye'deki halklarda ciddi bir hayal kırıklığı yaşatmıştır. Suriye'de Rojava'da yaşananlar bize şunu gösteriyor ki Türkiye yönetimi gittikçe barıştan uzaklaşmakta ve maalesef Rojava'ya ses olan halkımıza yönelik alanda uygulanan işgenceci zihniyet ise demokrasiyi ve hukuku askıya almaktadır. Bu tutumun halkları birbirinden koparan, ayrışmayı derinleştiren bir tutum olduğunu belirterek Türkiye'yi de bu tutumdan vazgeçmeye davet ediyoruz. Buradan bir kez daha çağrımızdır. Rojava'da sürekli gelen saldırılar derhal durdurulmalı. İnsanlığa karşı işlenen suçlar karşısında etkin uluslararası mekanizmalar işletilmeli ve barışçıl demokratik bir çözüm için acilen somut adımlar atılmalıdır. Rojava yönetimi ile Suriye geçici hükümeti arasında 10 Mart İmzalanmış bulunan mutabakatın hayata geçirilebilmesi için gerekli siyasal ve güvenlik ortamı derhal sağlanmalıdır."