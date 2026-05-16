Dem Parti'den İzmir'de Yağmur Altında Barış Çağrısı

DEM Parti'nin "Barış İçin Adım At" temasıyla 81 ilde düzenlediği eş zamanlı basın açıklamaları kapsamında İzmir İl Örgütü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Burada yağmur altında basın açıklamasını DEM Parti İzmir İl Eş Başkanı Fulya Erdoğan okudu.

Erdoğan, İzmir'den yükselen sesin yalnızca bir kente ait olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada Ege'nin kadim kıyılarından, özgürlüğün, direnişin, emeğin ve birlikte yaşam iradesinin kentlerinden biri olan İzmir'den sesleniyoruz. Bu meydanda yükselen ses yalnızca bir kentin sesi değildir. Bu ses; yıllardır savaşın yükünü taşıyan halkların, adalet arayan gençlerin, eşitlik isteyen kadınların, geçim mücadelesi veren emekçilerin ve geleceğini savunan milyonların sesidir. Çünkü biliyoruz ki barış yalnızca silahların susması değildir. Barış, halkların eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşayabilmesidir. Barış; adaletin, özgürlüğün ve demokratik toplumun adıdır. Barış; gençlerin geleceğine umuduna bakabilmesi, kadınların yaşam hakkının güvence altına alınması, emekçilerin insanca yaşayabilmesi demektir. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında milyonlar aynı gerçeği haykırmaktadır. Bu ülkenin artık çatışmaya, inkara, hukuksuzluğa ve kutuplaşmaya değil; demokrasiye, eşitliğe ve toplumsal barışa ihtiyacı vardır."

Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıya da değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısının üzerinden tam 15 ay geçti. Bu çağrı yalnızca Kürt halkında değil; Türkiye'de demokrasi, özgürlük ve ortak yaşam umudunu taşıyan tüm kesimlerde güçlü bir karşılık yarattı. Çünkü bu çağrı, yüzyılı aşan süredir çözümsüz bırakılan Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümü, halkın eşit yaşamını ve Türkiye demokrasisini esas alan tarihsel bir çağrıdır."

Aradan geçen sürede somut adımlar atılmadığını belirten Erdoğan, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ancak aradan geçen 15 aylık süreçte toplumun beklentilerine cevap olacak somut demokratik adımlar hala atılmış değildir. Meclis bünyesinde oluşan komisyon çeşitli toplumsal kesimlerle görüşmüş, raporlar hazırlanmıştır. Fakat raporların ötesine geçen gerçek bir demokratikleşme iradesi ortaya konulmamıştır."

Kaynak: ANKA