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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Babası Toprağa Verildi

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Kars'ta gerçekleştirilen cenaze töreninde Ali Bakırhan, Paşaçayır Mahallesi camisinde kılınan namazın ardından defnedildi. Tuncer Bakırhan ve parti yetkilileri, cenazeye katıldı.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan, memleketi Kars'ta toprağa verildi.

Ali Bakırhan için Paşaçayır Mahallesi camisinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Bakırhan'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Tuncer Bakırhan'ın yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, ailesi ve yakınları katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Babası Toprağa Verildi
Kaynak: ANKA / Yerel
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