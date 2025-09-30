Değer Katan Dergisi'nin Lansmanı Kayseri'de Gerçekleşti

Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği tarafından çıkartılan 'Değer Katan Dergisi'nin lansmanı yapıldı.

Kentte bulunan bir balo salonunda yapılan lansman, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Lansmana, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Özlem Güneş ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Özlem Güneş, "Dergiyle içinde gençlerimize ilham olacak birçok iz bırakıyoruz. Gençlerimiz için valimizin çalışmaları ve vizyonunu bizde ilham alıyoruz. Bu yolda birçok çalışma yapmaya devam ediyoruz. Biz tüm dernek üyelerimiz ile birlikte büyük bir aileyiz. Bu aile 200 sayfalık derginin mimarı. Gençlerimize umut olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kayseri halkı bizi çok sevdi. Bize çok güvendi. Dernek olarak bizde bunun sorumluluğu ve bilinciyle hız kesmeden çalışmaya, bu güveni boş çıkarmamaya gayret edeceğiz" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da, kadınların hayatın her safhasında başarılı işler yapmasından gurur duyacağını söyleyerek, "İki kız babası olarak hanımefendilerin hayatın her safhasında başarılı işler yapmasından ömrüm boyunca onur duyacağım. Şu anda belki bir siyasi parti il başkanı olarak buradayız ama hepimiz bu şehrin heyecanını oluşturan olmazsa olmazları olan kadınlarımıza, farkındalığıyla 'bu işi acaba kim yaptı' dedirten hanımefendilerimize hayatları boyunca başarılar diliyorum. Kayseri'mizin girişimci kadınları, idareci kadınları ve hayata yön veren kadınların gün geçtikçe Kayseri'de sayısının arttığını görmekten mutluluk duyduğumu belirtiyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte Kayseri'mizde çok daha iyi işlere imza atacak olan yeni arkadaşlarımız sizlerden rol model alarak, biraz daha aktif olma gayretine girecektir" diye konuştu.

Lansman plaket takdimi, pasta kesiminin ardından müzik dinletisiyle son buldu. - KAYSERİ