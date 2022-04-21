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Defterdar Koçaş, veda ziyaretlerine başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Defterdar Koçaş, veda ziyaretlerine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 9 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Isparta'ya Karabük Defterdarı Osman Koçaş, veda ziyaretlerine başladı.

ISPARTA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 9 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Isparta'ya Karabük Defterdarı Osman Koçaş, veda ziyaretlerine başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı çerçevesinde, Karabük Defterdarı Osman Koçaş, Isparta Deterdarlığı'na, Isparta Defterdarı Nazım Kaya ise Karabük Defterdarlığı'n atandı.

Koçaş, tayini çıkması dolayısıyla kentte veda ziyaretlerine başladı. Yaklaşık 9 yıldır Karabük'te görev yapan ve okuduğu şiirlerle edebiyatçı yönüylede sevilen Koçaş, işadamlarına veda ziyaretlerinde bulundu.

Veda ziyaretleri içersinde Çebioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi'yi makamında ziyaret eden Koçaş, " Karabük severek görev yatığım ve halkını insanını çok sevdiğim bir şehir. Herkesten her zaman sıcak dostluk, sevgi ve saygı gördük. Adnan Çebi'de bunlardan biri ve kendisi adeta kardeşim gibiydi. Karabük sanayicisi, işadamı, halkı, devletine sadık vergisine sadık bir kent. 9 yıl boyunca Adnan Çebi gibi, değerli işadamlarımızın sanayicilerimizin katkıları ile Karabük Vergi dairesini çok iyi bir konuma getirdik. 9 yıl boyunca çok güzel dostluklarımız ve kardeşliğimiz oldu. Sonuçta bir ayağımız hep burada. Gidip gelmeye devam edeceğiz" dedi.

İşadamı Adnan Çebi ise, Koçaş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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