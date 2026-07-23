Ballıöz Mahallesi'nde köy konutlarınca çalışmalar sürüyor
Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ballıöz Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.
Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ballıöz Mahallesi'nde yapımı devam eden köy konutlarında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Asrın felaketinin büyük yıkıma uğrattığı Hatay'da depremin izleri siliniyor. Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ballıöz Mahallesi'nde inşası süren köy konutlarını ziyaret etti. İncelemeler kapsamında konut alanını gezen Kaymakam Murat, yürütülen çalışmaların mevcut durumu ve planlanan süreçlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Kaymakam Murat'ın, deprem sonrası yürütülen kırsal konut projelerinin planlanan takvim doğrultusunda ilerleyişini yerinde değerlendirdiği bildirildi. - HATAY