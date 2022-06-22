Defne Belediyesi Yaz Spor Kursları Başladı

Defne Belediyesi'nin her yıl çocuklar için düzenlediği Defne Yaz Spor Kursları, okulların tatile girmesiyle yeniden başladı.

Geleneksel hale gelen ve 6-12 arasındaki Defneli çocukların büyük ilgi gösterdiği ücretsiz kurslarını bu sene de Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel başlattı.

"ÇOCUKLARIMIZI YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ"

İlçedeki çocukların yaz tatillerini verimli geçirmesi, hem bedenen hem de ruhen sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için yaz kurslarına büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Güzel, "Geleneksel hale getirdiğimiz kurslara ilginin her geçen sene artması bizi memnun ediyor. Çocuklarımızın zamanını sporla iç içe geçirmesi hem bizim hem de toplumumuz için çok önemli. Onların spor yaparken eğlenmesini ve kendilerini geliştirmesini yürekten destekliyoruz" dedi.

ÇOCUKLAR, SPOR YAPARAK HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYOR

Defne Belediyesi'nin yüzme, futbol ve basketbol kurslarına bu sene toplam 3 bin öğrenci başvurdu. Futbol ve basketbol kurslarına 500'er öğrenci başvururken, 2 bin öğrenci yüzme kursunda eğitim görmeye başladı.

Çekmece, Dursunlu ve Gümüşgöze mahallelerindeki spor tesislerinde eğitimlere başlayan Defneli çocuklar, spor yaparak eğlenmenin ve öğrenmenin tadını çıkarıyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde eğitimlerine başlayan çocuklar, aynı zamanda geleceğin yıldız adayı olma yolunda yeteneklerini geliştirmek için çaba harcıyor.

ANKA / Yerel