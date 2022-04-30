Defne Belediye Başkanı Güzel: İşçilerimizin Ortaya Koyduğu Emek Bizim İçin Her Zaman Kutsaldır

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İşçilerimizin ortaya koyduğu emek bizim için her zaman yücedir, kutsaldır" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, emeğin en yüce ve kutsal değer olduğunu vurguladı. Güzel, mesajında şunları kaydetti:

"Şehirlerimizin, ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için alnının teriyle, bileğinin ve yüreğinin gücüyle çalışan işçilerimizin ortaya koyduğu emek bizim için her zaman yücedir, kutsaldır. Onların emeklerinin karşılığını alması, hak ettiği sosyal ve özlük haklarına kavuşması hepimizin ortak sorumluluğudur.

1 Mayıs'lar geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de emeğin, dayanışmanın ve mücadelenin en önemli günü olacaktır. Biz de emekçilerimizle birlikte kol kola, omuz omuza yürüyecek, onların yanında olmaya devam edeceğiz.

İşçilerimizin emek sömürüsüne maruz kalmadığı, tüm hak ve özgürlüklerine kavuştuğu 1 Mayıs'ları görmek ümidiyle tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."